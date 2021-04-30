Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı: 'Çalınır diye korktum'

İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at. Çalınır diye korktum" dedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de arkadaşını ziyaret etmek isteyen bir kişi atını asansöre bindirmeye çalıştı.

Yerel medyanın haberine göre, apartman sakinlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyesinin ardından durumun polise bildirildi. Polis, iki kişiyi göz altına aldı.

'Yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı'

Atın sahibinin polise verdiği ifadesinde, “Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Binaya at getirmenin sorun olacağını düşünmedim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı. Atı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi diye korktum” dedi.

Tel Aviv Belediyesi veteriner hekimleri atın sağlık durumunu incelediği belirtildi.