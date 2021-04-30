'İsrail'in Demir Kubbe sisteminde çalışan askerlerde kanser vakaları arttı'

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail'in hava savunma sistemleri olan Demir Kubbe bataryalarında görev yaptıktan bir süre sonra kansere yakalanan askerler, hastalığa hava savunma sistemlerinin yol açtığını öne sürdü. Sistemlerin radarından yayılan radyasyonun, çeşitli hastalıklara yol açtığını söyleyen askerlerden bazıları, İsrail Savunma Bakanlığı'na karşı yasal süreç başlattı.

Ynet'e konuşan İsrail ordusunda görev yapmış Ran Mazor adlı asker, görev yaptığı süre içerisinde sürekli olarak bacak ve sırt ağrısı şikayetlerinde bulunduğunu ve kendisine ‘Demir Kubbe’nin radar sisteminden kaynaklı olarak kemik kanseri teşhisi konduğu bildirdi.

Konuyla ilgili yeni bir çalışma da, füze savunma sisteminin bataryalarında çalışan askerlerdeki yüksek kanser oranlarına işaret ederek iddiaları destekledi.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığı, verilerin 'olağandışı' olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

İki sene önce, İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını öne sürmüştü.