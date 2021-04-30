Suriye ve Rusya, ABD’yi ‘sığınmacıların dönmesine engel olmakla’ suçladı

Rusya ve Suriye’nin ortak açıklamasında, ABD’nin, Suriyeli sığınmacıları yurtlarına kavuşturma ve Rukban kampını kapatma çabalarına engel olduğu belirtildi.

Rusya-Suriye Sığınmacılar Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, “Suriye vatandaşları evlerine dönüşlerini ertelemeye devam ediyor. Bu, her şeyden önce, Suriye yönetiminin itibarını sarsmaya ve yurtlarına dönmek isteyen Suriyelileri yıldırmaya yönelik benzeri görülmemiş enformasyon ve propaganda kampanyası yürüten ABD ve müttefiklerinin aktif direnişi nedeniyle meydana geliyor” ifadesine yer verildi.

Ortadoğu ülkelerinde bulunan Suriyeli sığınmacıların yaşam koşullarında ani kötüleşmenin tespit edildiği, bunun sebeplerinden birinin koronavirüs salgını olduğu kaydedilen açıklamada, birçok sığınmacının iş ve geçim kaynağı kaybettiği kaydedilirken, “Bu, onların radikalleşme ve aşırılıkçı faaliyete dahil olma riskini artırıyor” dendi.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Suriye’ye komşu ülkelerde bulunan sığınmacıların büyük kısmının ülkelerine dönmek istediğini kaydedene Merkez, yaklaşık 2 milyon 300 bin Suriyelinin yurtlarına döndüğünü kaydetti.

Açıklamada, “Rusya ve Suriye’nin kurumlar arası koordinasyon merkezleri, Suriye vatandaşlarının yurtlarına geri dönmesi ve ülkede iyi yaşam koşullarını yaratmak için geniş kapsamlı faaliyetlerini aktif olarak yürütmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.

Rusya ve Suriye’nin ayrıca, insani krizin yaşandığı Rukban sığınmacı kampındaki sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi için maksimum çaba harcadıkları kaydedilen açıklamada, ABD’nin, kamptan çıkmak isteyenlerin tahliyesine yönelik garantilerini yerine getirmediği ve insani yardımın ulaştırılması ile ilgili yeni koşullar öne sürdüğü bildirildi. Rukban kampına daha önce gönderilen insani yardımın, ABD yanlısı silahlı çeteler tarafından gasp edildiğini ve sivilleri kontrol amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Merkez, ABD’yi Rukban kampının bulunduğu El-Tanf bölgesinde, Suriye’de gerilim bölgelerini korumak amacıyla kullandığı aşırılık yanlılarını eğitmekle suçlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rukban kampı sakinlerinin normal yaşama dönmesinin tek garantisinin kampın kapatılması ve sığınmacıların tahliyesi olduğundan eminim. Dünya toplumunu, Suriye’deki durumu istikrarsızlığa sürükleyen ABD’ye, Suriye’ye karşı yasa dışı olarak uygulanan yaptırımların iptal edilmesi ve bağımsız ülkenin işgal altındaki topraklarının özgürlüğe kavuşturulması konularında da dahil olmak üzere etki yapmaya çağırıyoruz."