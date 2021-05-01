Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname çıkardı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre kararname, İsrail'in seçimlerin Kudüs'te yapılmasına engel olması ve Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda çıkarıldı.

Abbas, 29 Nisan'da Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.