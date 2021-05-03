Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'nın bütünlüğü, bağımsızlığı ve siyasi birliğine önem veriyoruz

Libya'da gerçekleştirilen temaslar sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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