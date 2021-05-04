İran, kendi ürettiği Sputnik V aşılarını kullanacak

İran Gıda ve İlaç Denetim İdaresi’nden bir sözcü, İran’da üretilen Rus Sputnik V aşılarının ilk partisinin gelecek iki ay içinde ülkedeki aşılama sürecinde kullanılacağı açıklamasını yaptı.

Mehr ajansının aktardığına göre İran Gıda ve İlaç Denetim İdaresi sözcüsü, “Sputnik V’nin İran’da üretilen ilk partisi, gelecek iki ay içinde yürütülmekte olan toplu aşılama sürecine dahil edilecek” dedi.

Şu anda Sputnik V’yi üretmek isteyen dört firma olduğunu belirten sözcü, İran’a şimdiye kadar 3.2 milyon doz koronavirüs aşısı ithal edildiğini ve 1.25 milyon dozu aşılama kampanyasında kullanıldığını ifade etti.

Sputnik V aşısının ilk partisi Tahran’a 4 Şubat’ta ulaşmış, İran’da 9 Şubat’ta aşılama başlamıştı.