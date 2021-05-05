SANA: Suriye hava savunması Lazkiye ve Hama'da İsrail saldırısına yanıt verdi

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Ajans, öncelikle Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini verdi.

Ardından hava savunma sistemlerinin, 'düşman hedeflerine' verdiği karşılık verdiğini belirten ajans, Lazkiye'ye bağlı El Haffah bölgesi ve Hama'nın batısındaki Masyaf'ta İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verildiğini duyurdu.

#عاجل | مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية استهدفت مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة — سانا عاجل (@SanaAjel) May 5, 2021

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Lazkiye İtfaiye Birliği'nden yapılan açıklamada, Lazkiye kırsalında bulunan bir plastik malzeme deposunu hedef alan İsrail saldırılarının ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

#عاجل || فوج إطفاء اللاذقية: إخماد الحريق الناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة — سانا عاجل (@SanaAjel) May 5, 2021

Bununla birlikte sosyal medya kullanıcıları, patlamalara ilişkin amatör kamera görüntüleri paylaştı.

A large fire with secondary explosions near Latakia, #Syria reported. pic.twitter.com/FHZSIgL9Td — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 5, 2021

Site of explosion in Latakia after reported Israeli airstrikes. #Syria pic.twitter.com/Ob065eGrEg — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 5, 2021

Yaşananlara dair bir video görüntüsü de Suriye devlet kanalı Al Ikhbaria tarafından yayınlandı.

من تصدي دفاعاتنا الجوية لصواريخ العد.وان الإسر.ائيلي pic.twitter.com/muPYubyWfu — سانا عاجل (@SanaAjel) May 5, 2021

Lazkiye ve Tartus, Suriye'nin en büyük liman kentleri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Lazkiye'nin Ceble ilçesi yakınlarında Rusya'ya ait bir askeri üs ve Tartus'ta da bir Rus deniz üssü yer alıyor.