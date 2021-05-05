İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu

İran'ın devlet televizyonunda yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın bir füzeyle havaya uçurulduğu ana ait görüntüler yayınlandı.

İran'ın devlet televizyonu İRİB'in hafta sonu yayınladığı propaganda videosu tartışma yarattı.

As Biden's team struggles to ease sanctions against Iran under the rhetoric of “constructive engagement,” Iranian television is airing a propaganda video about the bombing of the US Congress. pic.twitter.com/eKwLQF4rQ0 — Dagg Rober (@DaggRober) May 4, 2021

​Video, İran dini lideri Ali Hamaney'in yaptığı konuşma öncesinde yayınlandı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı propaganda videosunda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı havaya uçurduğu görülüyor.

Görüntülerde daha sonra, İranlı din adamlarının İsrail-Filistin anlaşmazlığının en önemli noktasında yer alan Kudüs şehrine doğru yürüdükleri kesitler de yer aldı.

Videoya ABD'den tepki gecikmedi. Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey videoya tepki göstererek, “İran, Devrim Muhafızları'nın Kongre Binası'nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı” dedi.