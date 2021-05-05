Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Rusya lideri Putin'e mektup

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yazdığı mektubu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a iletti. Lavrov, Filistin ile İsrail arasında diyalog kurulmasına katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maliki, "Bugün Mahmud Abbas'ın Vladimir Putin'e gönderdiği mektubu getirdim. Mektupta aşı sağlanması konusundaki minnettarlığını ifade eden Abbas, başta Filistin'deki durum olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili ortak çıkarları ilgilendiren konulara değiniyor" dedi.

Lavrov da, Rusya'nın Filistin ile İsrail arasındaki temel sorunları çözmeye yönelik diyaloğun kurulması için katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Lavrov, "Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi'ndeki gerilimin tırmanmasından ciddi bir endişe duyuyoruz. Nihai statüyle ilgili tüm temel sorunların çözümü için Filistinliler ile İsrailliler arasında doğrudan diyalog kurulmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladık" ifadelerini kullandı.

Filistin'deki gerilimin azaltılması gerektiğinin altını çizen Lavrov, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Filistin sorununu marjinal hale getirmemesi, uluslararası toplumun ilgili BM kararlarını uygulama konusundaki özenini ve sorumluluğunu azaltmaması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın Filistin'e sunduğu koronavirüsle mücadele yardımını sürdüreceğini ve genişleteceğini de kaydetti.