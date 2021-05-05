İsrail-Mısır sınırında askerlerden karşılıklı dans

İsrail-Mısır sınırında görevli askerler, tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.

İsrail-Mısır sınırı renkli görüntülere sahne oldu.

İsrail ve Mısır askerleri tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.

​​Sınırın İsrail tarafından çekilen görüntülerde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı iki kadın askerin popüler İsrailli grup A Wa’nın Arapça olarak seslendirdiği 'Habib Galbi (Kalbimin Sevgisi)' şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüldü.

Sınırın Mısır tarafında bulunan meslektaşları da kadın askerlerin dansına karşılık verdi.