İsrail-Mısır sınırı renkli görüntülere sahne oldu.
İsrail ve Mısır askerleri tel örgüler ile ayrılmış olan sınır hattında karşılıklı dans ettiler.
İsrail-Mısır sınırında askerlerden karşılıklı dans https://t.co/v45J8vVT2H pic.twitter.com/AbB2jpkUHz— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021
Sınırın İsrail tarafından çekilen görüntülerde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı iki kadın askerin popüler İsrailli grup A Wa’nın Arapça olarak seslendirdiği 'Habib Galbi (Kalbimin Sevgisi)' şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüldü.
Sınırın Mısır tarafında bulunan meslektaşları da kadın askerlerin dansına karşılık verdi.
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