İsrail'de hükümeti kurma görevi, Netanyahu'nun rakibi Lapid'e verildi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Rivlin, Netanyahu'nun tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından bu sabahtan itibaren Meclis'te temsil edilen partilerin heyetleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Genel Başkanı Yair Lapid'e devretti.

Salt çoğunluk gerekiyor

Rivlin ile parti heyetleri arasında bugün yapılan görüşmelerde, 56 milletvekili Lapid'in liderliğindeki koalisyon hükümetini destekleyeceklerini teyit etti.

Ancak koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek.

Erken seçim ihtimali

Lapid, 4 hafta içinde koalisyon hükümetini kuramazsa, Rivlin bu görevi Meclis'e verecek.

Meclis de 21 gün içinde koalisyonu kuracak bir ismi belirleyemezse ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.

24 Mart'ta açıklanan genel seçim sonuçlarının ardından koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.

Rivlin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Netanyahu'nun, koalisyon hükümeti kuramadığı konusunda kendisini gece yarısından önce bilgilendirdiğini belirtmişti.

Shortly before midnight, Netanyahu informed Beit HaNasi that he was unable to form a government and returned the mandate to the president.

Tomorrow morning, Wednesday 5 May/23 Iyyar, Beit HaNasi will contact the parties in the Knesset regarding the process of forming a government — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) May 4, 2021

​Yerel basında çıkan haberlerde de Rivlin'in, koalisyonu kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid veya Yamina Partisi Lideri Naftali Bennett'e verebileceği dile getirilmişti.