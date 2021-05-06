Suriye’de Rusya’nın desteği ile bine yakın okul ve 250’den fazla hastane yeniden faaliyete geçirildi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, savaştan sonra ülke genelinde bine yakın eğitim ve 250 binden fazla sağlık kuruluşunun restore edilerek yeniden faaliyete geçirildiği bildirildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, savaştan sonra ülke genelinde bine yakın eğitim ve 250 binden fazla sağlık kuruluşunun restore edilerek yeniden faaliyete geçirildiği bildirildi.

Suriye hükümeti, Rusya'nın doğrudan desteğiyle militanlardan arındırılan bölgelerde barışçıl yaşamı yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden gazetecilere yapılan açıklamaya göre savaş sonrasında 345 yerleşim yerinde Rusya’dan 100’den fazla inşaatçı ekibi fabrika, okul hastane ve konutların restorasyon çalışmalarında yer alıyor.

Açıklamada, “18 Temmuz 2018’den bu yana Suriye Arap Cumhuriyeti’nde toplam 983 eğitim ve 253 sağlık kuruluşu, bir spor okulu, 4 bin 927 konut, dört içme suyu kuyusu, üç kültür-eğlence tesisi, iki idari bina restore edildi” ifadelerine yer verildi.

Rusya ile Suriye yönetiminin ortak çalışmasının sonucu 1.457,32 kilometre elektrik iletim hattının ve 24.5 kilometrelik su tedarik hatlarının yenilendiği belirtilen açıklamada, 264 su tedarik tesisinin, 323 fırının, 820 trafonun, dört benzin istasyonunun ve 14 bin 453 sanayi tesisinin işletmeye alındığı vurgulandı.