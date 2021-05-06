ABD, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin tarlalarını ateşe vermesinden dolayı 'kaygılı'

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin tarlalarını yakmasına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter, bu durumdan derin endişe duyduklarını ve İsrail'in tek taraflı adımlardan kaçınmasının önemli olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunarak İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin çiftliklerini yakmasına ilişkin yorum yaptı.

Porter, "Bu tür haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail'in tansiyonu artıracak ve bizi barıştan daha da uzaklaştıracak tek taraflı adımlardan kaçınmasının kritik olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrailli yerleşimcileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyüne yakın tarla ve zeytinlikleri ateşe vermişti.

Grotesque terrorism carried out by Jewish supremacist Israeli settlers in the Palestinian village of Burin - fields torched.



Palestinians in Burin deal with this settler violence daily - settlers supported, encouraged, endorsed, & protected by Israeli forces.



📷 via @btselem pic.twitter.com/NNeQN6EuHA — Joseph Willits (@josephwillits) May 4, 2021

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