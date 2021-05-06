Rusya: ABD koalisyonunun Suriye'nin doğusundaki askeri hareketliliği endişe kaynağı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, düzenlediği basın toplantısındaki Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Karpov, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğu bölgelerinde hava yoluyla askeri yük nakli ve kara yoluyla askeri teçhizat konvoylarının hareket yoğunluğunu artırması endişelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin, topraklarındaki terör hücreleriyle baş edecek güçte olduğunu vurgulayan Rus komutan, koalisyon güçlerinin bu ülkedeki varlığının yasa dışı olduğunu ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu anımsattı.

Karpov, "ABD'nin boğucu yaptırımları yüzünden meydana gelen acil sosyo-ekonomik durum bağlamında, Amerikan komutanlığının Fırat’ın doğusundaki askeri varlığı artırmaya yönelik eylemleri, siyasi çözüm olasılığına ciddi şekilde zarar veriyor" dedi.