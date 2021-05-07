ABD Başkanı Biden, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzatıyor

ABD Başkanı Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum Hali'ni bir yıl daha uzatacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'yle ilgili Ulusal Acil Durum Hali'ni bir yıl daha uzatacağı bilgisini verdi.

Biden, yaptığı açıklamada, "Suriye hükümetinin eylemleriyle ilgili olarak ilan edilen ulusal acil durum ilanına bir yıl daha devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Biden, Washington'un Suriye hükümetinin gelecekteki eylemlerine dayanarak mevcut politikayı yeniden gözden geçireceğini de sözlerine ekledi.