İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Kudüs’teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıkça aktarılan endişeleri paylaşıyorum" ifadelerini kullanan Linde, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını da paylaştı.

Worried by recent violence in Jerusalem. I share the concerns clearly expressed by the State Department. https://t.co/yYvtDLSnKT — Ann Linde (@AnnLinde) May 8, 2021

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah bölgesi dahil Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, fakat özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir. Buna, cuma günü İsrail askerlerine yapılan saldırı ve buna mukabil Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar dahildir ve bunları kesin bir şekilde kınıyoruz" denilmişti.