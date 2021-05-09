Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yarın Mescid-i Aksa çevresindeki gerginliği ele alacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.

Diplomatlar, toplantının 15 üyeli konseyin üçte ikisi tarafından talep edildiğini belirtirken, talepte bulunan ülkelerin Tunus, İrlanda, Çin, Estonya, Fransa, Norveç, Nijer, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler olduğu belirtildi.

İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.