Filistin Kurtuluş Örgütü, Kudüs'teki gerginliğin artmasından dolayı İsrail'i uyardı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kudüs Dairesi Yetkilisi Adnan el-Huseyni, pazartesi günü İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs'te yürüyüş yapma niyetlerinin, var olan gerginliği daha da artırması ihtimaline ilişkin İsrail'i uyardı.

Huseyni açıklamasında, "Yerleşimcilerin beklenen yürüyüşü, kışkırtıcı olacaktır bu da kesinlikle çatışmalara götürecektir" dedi.

İşgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen geniş çaplı saldırıların, Aksa'ya daha geniş çaplı baskının hazırlığı olarak aşırıcı Yahudi örgütleriyle iş birliği halinde organize edildiğini vurgulayan Huseyni, işgal altındaki Kudüs'ün savunulması için daha fazla önlem alınması ve dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaralamıştı.