İran, Suudi Arabistan ile görüşme yapıldığını doğruladı

İran ilk kez, bölgesel Suudi Arabistan ile görüşmeler gerçekleştirildiğini doğruladı ve yönetimin aralarındaki sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ülkenin Suudi Arabistan'la bölgesel ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek için görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Hatipzade, "Basra Körfezi bölgesindeki iki Müslüman ülke arasındaki gerilimin hafifletilmesi, hem ulusların hem de bölgenin çıkarına olur" açıklamasında bulundu.

Sözcü ayrıca, "İki ülke arasında yaşanan sorunların çözülmesini memnuniyetle karşılıyoruz, bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Suudi Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Başkanı Büyükelçi Rayed Kırımlı da, geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile İran arasında gizli görüşmeler yürütüldüğünü doğrulamıştı ve "Umarız başarılı olurlar, ancak kesin bir sonuca varmak, henüz çok erken ve vakitsiz olur" demişti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 2016 yılında kesilmişti.

'Riyad'dan nükleer görüşmelere destek istenecek' iddiası

Öye yandan, Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını durdurmak için nüfuzunu kullanma sözü verdiğini ve bunun karşılığında Riyad'dan nükleer müzakereleri desteklemesini istediğini söyledi.