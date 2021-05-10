Taşlı saldırıya uğrayan İsrailli sürücü aracını Filistinlilerin üzerine sürdü

İsrailli bir sürücü, taşlı saldırıya uğramasının ardından aracını Filistinlilerin üzerine sürdü. Olayda birkaç Filistinlinin ve aracın içindeki iki kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, sokaklarda da İsrailliler ve Filistinliler arasında tansiyon artıyor.

Son olarak, Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşanan bir olay kameralara yansıdı. Videoda, İsrailli sürücünün trafikteyken arka kapısının bir kişi tarafından açılmaya çalışıldığı ve ardından taşla saldırıldığı, şoförün ise önce geri geri gittiği ardından aracını hızla kaldırımdaki kalabalığın üzerine sürdüğü görülüyor. Görüntülerde kaldırımdaki bir kişinin aracın çarpmasıyla yere düştüğü anlar da yer alıyor. Araç, en sonunda kaldırımdaki taşlara çarparak duruyor.

CCTV footage shows the moment the Israeli driver was attacked by Palestinians throwing stones, as he rams his vehicle into them. pic.twitter.com/7S2aDSFrjH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2021

​Başka bir videoda ise olay yerine polisin gelerek havaya bir el uyarı ateşi açtığı ve kalabalığı dağıttığı görülüyor.

Follow up: Video showing an Israeli settler vehicle accidentally ramming a Palestinian after being stoned by a group of Palestinians in front of Lions Gate; Situation is very tense in the areas pic.twitter.com/Anzf4hdH2Q — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2021

​Yerel medyada yer alan haberlerde, olay nedeniyle birkaç Filistinlinin ve aracın içindeki iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Dramatic scene from Lion's Gate following the ramming incident. Police extracted the Israeli driver from the Palestinian crowd he had just rammed into. pic.twitter.com/OOhu6TBKQ2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2021

​İsrail haber kanalı Channel 12'ye konuşan sürücü, "Bir Arap elini pencereden içeri soktu ve gaz sıktı. Biber gazı mı yoksa göz yaşartıcı gaz mı olduğunu bilmiyorum. Araçtaki iki arkadaşım taşlar yüzünden hafif yaralandı. Neyse ki, polis bizimleydi ve beş dakika içinde geldi, yoksa bu olay nasıl biterdi bilmiyorum" dedi.

Birçok aracın bulunduğu yolda söz konusu aracın neden hedef alındığı ise bilinmiyor.

İsrail güçleri, yüzlerce Filistinliyi yaralamıştı

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi’nde de teravih namazını kılmak için Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 8 Mayıs’ta ise Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.