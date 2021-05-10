Hamas'tan Batı Kudüs'e roket saldırısı

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Batı Kudüs ve Beyt Şems'e atılan roketlerin sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı.

🚨 RED ALERT🚨



Sirens are sounding in Jerusalem and Beit Shemesh — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Minutes ago:

An anti-tank missile was just fired from Gaza toward Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.

İsrail polisi, 1967’deki işgalin yıldönümü olan Kudüs Günü kapsamında şehrin Müslüman kesiminden geçmemesi şartıyla izin verilen Yahudi bayrak yürüyüşünü başlamasından kısa süre sonra engelledi.

Israeli parliament evacuated after Hamas rocket fire at Jerusalem, police break up Jewish flag march | Live updateshttps://t.co/DC3HUrQukk — Haaretz.com (@haaretzcom) May 10, 2021

AA "Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi" haberini geçti. İsrail ordusuna göre, roketlerden biri havada imha edildi, bir diğerinin güneyde sivil bir araca isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Roket saldırılarının sorumluluğunu üstlenen Hamas'tan 'düşmanın Kudüs'teki saldırganlığına yanıt' açıklaması geldi.

Rocket sirens blare in Jerusalem area after Hamas' Temple Mount ultimatum https://t.co/QgJr7Q17fN — Haaretz.com (@haaretzcom) May 10, 2021

Ardından Filistin medyası, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda üç çocuğun öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma da başlattı.

Öncesinde bugün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ortak Operasyon Odası adına yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e 18.00'e dek Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için ültimatom verdiği' dile getirilmişti.

AA'ya konuşan Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.

İsrail’in 1967’deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırılar nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.