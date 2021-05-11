BM'den İsrail'e çağrı: Haklarını barışçıl bir şekilde kullananlara kuvvet uygulanmamalı

Birleşmiş Milletler insan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'de şiddet olaylarının tırmanmasından 'derin endişe duyduğunu' belirterek, "Her türlü şiddeti, şiddete teşviki, etnik ayrımcılığı ve provokasyonları kınıyoruz" dedi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırılarının 'orantısız olduğunu' söyleyen Colville, "Protesto etmeyenlerin, sadece namaz kılanların veya iftarlarını açanların güvenlik güçleri tarafından maruz bırakıldığı muamele tamamen sebepsizdir" ifadelerini kullandı.

'Gözaltına alınan çocuklar serbest bırakılmalı'

İsrail güvenlik güçlerinin ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğüne izin vermesi gerektiğini aktaran Colville, "Haklarını barışçıl bir şekilde kullananlara karşı kuvvet kullanılmamalı" dedi.

Kuvvet kullanılması gereken durumlarda ise uluslararası insan hakları standartlarına uyulması gerektiği uyarısında bulunan Colville, şiddetin özellikle çocuklar üzerindeki etkisi konusunda kaygı duyduklarını belirtti.

Sözcü, "Gözaltına alınan çocuklar serbest bırakılmalı… Ortam yatışmalı" diye konuştu.

'Kudüs'te 915, Batı Şeria'da 200 Filistinli yaralandı'

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa İsrail-Filistin geriliminin görüntüleri 10

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Colville, Filistin Kızılayı'ına göre, çoğunluğu İsrail güvenlik güçlerince olmak üzere, Doğu Kudüs'te 7-10 Mayıs arasında 915, Batı Şeria'da da 200 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarına da değinen Colville, 'hava saldırılarının askeri hedeflere yönelik olması' ve sivillerle sivil unsurların zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Colville, çoğunluğu güvenlik güçleri olmak üzere Hamas'ın İsrail'in güneyine 10 Mayıs itibarıyla yaklaşık 17 İsraillinin de yaralandığını kaydederek, "Doğu Kudüs ve İsrail de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında şiddet olaylarının tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Her türlü şiddeti, şiddete teşviki, etnik ayrımcılığı ve provokasyonları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.