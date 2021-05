Rusya: Son derece endişeliyiz, Filistin ve İsrail, BMGK kararlarına dayanan bir çözüm bulmalı

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Her iki tarafı itidale çağırıyoruz, rastgele yapılan atışlar sonucu sivil can kaybının artmasından son derece endişeliyiz. Önceden olduğu gibi, her iki tarafın da her şeyden önce ilgili BMGK kararlarını esas alarak malum sorunu çözecek gücü kendilerinde bulmaları gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov'a İsrail yönetiminin Kudüs'te güç kullanmasınıolarak nitelendiren'un İsrail'in Filistinlilerden özür dilemeleri gerektiği yönündeki açıklaması da soruldu.

Kadirov'un söz konusu durumla ilgili görüşünün Rusya'nın resmi tutumunun yansıması olamayacağını kaydeden Peskov, "Rusya'nın dış politikadaki tutumu, Devlet Başkanı tarafından anayasaya göre belirleniyor ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaya koyuluyor. Bu tutum, önceki günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili açıklamasında belirtildi" yanıtını verdi.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısıyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya davet etmişti.