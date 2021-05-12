İsrail kıyılarında bulunan Tamar doğalgaz platformu kapatıldı

Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation’a ait olan ve İsrail kıyılarında yer alan Tamar doğalgaz platformu, İsrail Enerji Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kapatıldı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Enerji Bakanlığı, İsrail kıyılarında bulunan bir doğalgaz platformunun kapatılmasını istedi. Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation’a ait olan ve İsrail kıyılarında yer alan Tamar doğalgaz platformu kapatıldı.

Chevron has shut down the Tamar natural gas platform off the Israeli coast at the instruction of the Israeli energy ministry, the company said in a statement, following a wave of unrest in the region. https://t.co/ijkJkCul8z. — Idrees Ali (@idreesali114) May 12, 2021

​İsrail basınında yer alan haberlerde, platformun Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik roket saldırıları nedeni ile güvenlik tedbiri amacı ile kapatıldığı öne sürüldü.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ise yaptığı açıklamada, platformun saldırı ihtimaline karşı kapatıldığının 'tamamen gerçek dışı' olduğunu ve platformun kapatılması ile saldırılar arasında 'bağlantı olmadığını' ifade etti.