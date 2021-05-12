İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu

İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü. El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina oldu.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Breaking: The Al Shorouk tower has completely collapsed in Gaza City after an Israeli strike. (Video via The Sun on YouTube) pic.twitter.com/fCOX3PqBE5 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 12, 2021

​