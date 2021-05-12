Hamas: İsrail'e 130 roket ile saldırdık

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'ye bugün İsrail tarafından yapılan saldırılara misilleme olarak 130 roket ile karşılık verildiği duyuruldu.
Misillemenin, El-Şuruk kulesinin düşürülmesine karşılık olarak yapıldığı bildirildi.
Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'in 130 roket ile hedef alındığı bildirildi.
Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'ye bugün İsrail tarafından yapılan saldırılara misilleme olarak 130 roket ile karşılık verildiği duyuruldu.
Misillemenin, El-Şuruk kulesinin düşürülmesine karşılık olarak yapıldığı bildirildi.
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