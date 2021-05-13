Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen çok sayıda Filistinli Müslümanın camiye geldiği görüldü.

İsrail ile Filistinliler arasında bir süredir yaşanan çatışmalarda, Mescid-i Aksa birkaç defa güvenlik güçleri tarafından işgal edilmişti.