Suriye lideri Esad, bayram namazını Emevi Camisi'nde kıldı

Emevi Camisi'nde namaz kılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Suriye Vakıflar Bakanı, Cumhuriyet Başmüftüsü, bazı devlet ve parti yetkilileri, Halk Meclisi üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

SANA'da yer alan habere göre namaz, Şam’daki İslami El Fetih Külliyesi Genel Müdürü Dr. Şeyh Hüsameddin Farfur imamlığında kıldı.

Bayram hutbesinde konuşan Şeyh Farfur, bayramın Filistin halkına yönelik saldırılarla geldiğini belirterek, İsrail'in Nazizm ve faşizmin devamı olduğunu söyledi.

Farfur ayrıca, Esad'a hitaben "Siz sayın Cumhurbaşkanı bizlere ve insanlığa, ahlak, hoşgörü ve affetmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu çıkardığınız af kararıyla bizlere gösterdiniz" dedi.