İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suudi Arabistan'la yakınlaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın tarihsel olarak zor ilişkiler içinde olduğunu ve Riyad ile yakınlaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın tarihsel olarak zor ilişkiler içinde olduğu Riyad ile yakınlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

AP'nin aktardığına göre Zarif, Suriye'nin başkenti Şam'da gazetecilere verdiği demeçte, "Kesinlikle hazırız ve Suudi Arabistan ile yakın bağ kurmaya her zaman hazırdık" dedi.

Bağdat, geçtiğimiz ay İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere aracılık ettiğini doğrulamış ve taraflar arasındaki temasların sürdüğünü belirtmişti.

Daha önce, Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına röportaj veren Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran ile iyi ilişkiler kurma arzusunda olduklarını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı, Veliaht Prens'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.

İran ve Suudi Arabistan'ın uzun süredir bölgesel düzeyde rekabet halinde olduklarını belirten gözlemciler, iki ülkenin Yemen ve Suriye'deki çatışmaların farklı taraflarını desteklediklerini hatırlatıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Riyad'ın Şii din adamı Şeyh Nimr El Nimr'in idam edilmesine Tahran'ın tepki göstermesi ve Suudi Arabistan'ın İran'daki temsilciliklerine saldırılması üzerine İran'la diplomatik bağlarını koparmasının ardından kötüleşmişti.