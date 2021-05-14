Karadeniz Holding, 'Lübnan'a elektrik tedarikini kestiğini' açıkladı

İsrail'le savaş tehdidi kapıdayken Lübnan tümden elektriksiz kalabilir. Elektrik tedarikinin dörtte birini sağlayan Karadeniz Holding, bugün Beyrut hükümetinin borçlarını ödememesi ve yüzer santrallerini el koymakla tehdit etmesi gerekçesiyle tedariki kestiğini duyurdu.

İsrail ile Gazze'deki silahlı örgütler arasındaki savaş halinin sıçraması tehlikesi içindeki Lübnan, diğer yandan zaten derin ekonomik kriz halindeyken elektrik tedarikinin dörtte birinden de yoksun kalacak.

Lübnan'ın elektrik tedarikinin dörtte birini sağlayan Karadeniz Holding, bugün Beyrut hükümetinin borçları ödememesi ve yüzer santrallerini el koymakla tehdit etmesi nedeniyle tedariki kestiğini duyurdu. Reuters'e açıklamayı Karadeniz Holding’in yüzer tesislerini işleten Karpowership şirketi yaptı.

Sorunun çözümü için çaba sarf ettiklerini söyleyen şirket yetkilileri, "Elektrik üretimini durdurmaktan dolayı üzgünüz. Yaklaşık 18 aydır Lübnan hükümetine oldukça esnek davrandık ve herhangi bir ödeme veya ödeme planı sunulmadığı halde bu süreçte elektrik tedarikini sürdürdük, çünkü ülke zor zamanlardan geçiyor. Fakat hiçbir şirket böyle bir riskli ortamda faaliyete devam edemez" dedi.

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip şirketi olan ve Lübnan'a en az 370 megawatt (MW) elektrik sağlayan Karadeniz Holding, daha önce, Beyrut hükümeti uygun bir anlaşmaya varılması yönünde harekete geçmezse, tedarik kesme adımını atacağı uyarısında bulunmuştu.

Geçen hafta Lübnan medyasının Karadeniz Holding’in elektrik üretimi ihaleleriyle ilgili yolsuzlukla suçlandığını haberleştirmesi, savcılığın şirketin yüzer elektrik tesisi gemilerine el konulması için karar yayımlamasına yol açmıştı. Lübnan Mali Savcılığı'nın gemilere el konulması ve şirkete 25 milyon dolar ceza kesilmesi kararını, Karpowership, 'haksız ve hukuksuz' diye niteleyerek iptalini istemiş, aksi takdirde elektrik üretimini durduracağını açıklamıştı.

Bunun yanısıra Lübnan hükümetinin şirkete 100 milyon doların üzerinde borcu bulunuyor.

Bugün tedariki kestiğini açıklayan şirkete yakın bir kaynak, Fatmagül Sultan ve Orhan Bey yüzer santrallerindeki yakıtın bitmeye yüz tutmasıyla birlikte sabah 08.00 civarında (0500 GMT) şalterlerin indirildiğini söyledi.

Karadeniz Holding'in bu adımı, Lübnan Maliye Bakanlığı'nın şirketin elektrik tedarikini kesmesi halinde 'ülkenin tamamen karanlığa bürüneceği' açıklamasına rağmen geldi.