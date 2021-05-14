Rusya ve İsrailli diplomatlar, Filistin-İsrail gerilimini istişare etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'le Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerilimi konuştu. Rus senatör Kosaçev, Moskova'nın çözüm için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Verşinin ile Ushpiz arasındaki telefon görüşmesi İsrail tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

Filistin ve İsrail arasında son günlerde şiddeti artan karşılıklı bombardımanlar nedeniyle bölgede oluşan mevcut durumu istişare eden Verşinin ve Ushpiz, gerilimin derhal azaltılması ve Filistin ve İsrail halklarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Taraflar, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin ile İsrail arasında çözüm bulunması için görüştüğü güncel konuları da ele aldı.

Kosaçev: Rusya çözüm için her türlü çabayı gösteriyor

Bu arada Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Filistin-İsrail sorununun çözümü için oluşturulan Ortadoğu Dörtlüsü'nde yer alan Rusya'nın çözüm için her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Kosaçev, "Filistin-İsrail çatışmasının yaşandığı bölgede durum, zirve noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Filistin tarafından düzenlenen roket atışları, İsrail'in kara kuvvetleriyle müdahalesi, tüm bunlar 'sıcak aşamaya' geçildiğini gösteriyor" dedi.

Rusya'nın bölgede çözüm için geleneksel olarak arabulucu rolü oynadığını anımsatan Kosaçev, birçok şeyin Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu ve bu nedenle tüm düzeylerde diplomatik çabalar gösterildiğini kaydederek, "Parlamenter diplomasi araçlarının nasıl bir katkı sunacağını göreceğiz" diye ekledi.