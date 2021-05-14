Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda İsrail protestosu

İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen eylemler özellikle Ankara ve İstanbul'da devam ediyor.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Cuma Namazı'nın ardından Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda STK'lar tarafından protesto ediliyor.#Filistin #FreePalestine #Israel #GenocideinGaza #Gazze #Kudüs #Jarusalem pic.twitter.com/wD7bxDfF2v— Turan Salcı (@turansalcii) May 14, 2021
Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda bir araya gelen bir grup, cuma namazının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Cuma Namazı'nın ardından Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda STK'lar tarafından protesto ediliyor.— Turan Salcı (@turansalcii) May 14, 2021
"Mehmetçik Kudüs'e" sloganları atılıyor.#Filistin #FreePalestine #Israel #GenocideinGaza #Gazze #Kudüs #Jarusalem pic.twitter.com/k1HXYgBNbX
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