Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda İsrail protestosu

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, cuma namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda STK'lar tarafından protesto edildi.

İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen eylemler özellikle Ankara ve İstanbul'da devam ediyor.

Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda bir araya gelen bir grup, cuma namazının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.