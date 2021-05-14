BM: Gazze'ye saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor

Su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim kısıtlı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazze'de süren çatışmalarda çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi.

10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.

Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası insani hukuka saygı çağrısı

Açıklamada, taraflara ayrıca uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duymaları gerektiği hatırlatıldı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara çatışmalara derhal son vermeleri ve arabuluculuk çabalarına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.