İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup Lübnanlı, Filistin'le dayanışma için sınıra doğru yürüdü.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, sınır çitini geçti ve ateşler yaktı. İsrail güçleri ise göstericilere ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 1'i yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da "Lübnan'dan İsrail topraklarına geçen bir grup şüpheli göstericiye tanklarla uyarı ateşi açıldığı" kaydedildi.

BREAKING: A short while ago, IDF tanks fired warning shots toward a number of rioters who crossed from Lebanon into Israeli territory.



The suspects sabotaged the fence and set a fire in the area before returning to Lebanese territory. — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Bölgede ateş yakan göstericilerin daha sonra Lübnan'a döndüğü aktarıldı.