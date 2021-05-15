Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in ihlallerinin aşırılığı körüklediğini söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ederek aşırılığı körüklediğini ifade etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, video konferans yöntemiyle düzenlenen terörizm ve uluslararası aşırılıkla mücadele konulu 'Christchurch Harekete Geçirme Çağrısı' zirvesinde konuştu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ettiğini, aşırılığı körüklediğini ve nefret söylemini güçlendirdiğini söyleyen Kral Abdullah, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunamamasının istenmeyen sonuçlar doğuracağını söyledi.

Kral 2. Abdullah, radikalizm ve terörizmin küresel düzeydeki artışına dikkati çekti.

Filistinlilere destek için Ürdün'ün başkenti Amman'ın yanı sıra İrbid, Aclun, El-Mafrak, Tafile, Kerak, Akabe Zerka kentleri ve Batı Şeria sınırındaki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar bölgesi) dün gösteriler düzenlenmişti.