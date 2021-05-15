Lübnan, Filistin'e destek için sınırda toplanan göstericilere İsrail güçlerinin ateş açmasını kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hasan Diyab, İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında gösteri düzenleyenlere ateş açmasına tepki gösterdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açmasını suç olarak nitelendirdi.

Olayı kınayan Avn, Dışişleri Bakanı Şarbel Vehbe'den, konuyla ilgili gerekli adımları atmak üzere İsrail güçlerinin göstericilere saldırısını Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirmesini talep etti.

Başbakan Hasan Diyab da yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail kendi vahşetini vurgulamaktan vazgeçmiyor. İsrail bugün Lübnan'ın güneyindeki silahsız göstericilere karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin bu saldırısının 1701 sayılı BM kararının açıkça ihlali olduğunu dile getiren Diyab, uluslararası toplumu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'de işlediği suçları kınamaya çağırdı.

İsrail güçlerinin cuma günü Kudüs ve Gazze Şeridi'ne destek için Lübnan sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.