İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı bir binayı vurarak yerle bir etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, binada ayrıca doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin de yer aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etti https://t.co/qwLfa2PCRy pic.twitter.com/HFNDKsfMvM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 15, 2021

Al-Jazeera, saldırıdan önce İsrail'in Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bir saat içinde bombalayacağını bildirdiğini açıklamıştı.

Israel has given a “warning” that it will bomb the building that houses Al Jazeera offices and other international media channels in Gaza City in one hour.



🔴LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/yQbVpYBkQ2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

Öte yandan, İsrail güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı. Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan bir kargo uçağının Akdeniz üzerinden tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı. Dün de Türk Hava Yolları (THY) aynı gerekçeyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti, 950 Filistinli yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze'den atılan bir roket de İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir binaya isabet etti. Olayda bir İsraillinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylelikle Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10’a yükseldi.