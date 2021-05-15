Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 145 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, pazartesi gününden bu yana İsrail'in saldırılarında 41'i çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere 145 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 1100'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail'in Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistin İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.