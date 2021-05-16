Netanyahu: Terörist örgütlere karşı harekatımız tüm gücüyle devam ediyor ve zaman alacak

Gazze'de Hamas'ın liderliğindeki silahlı örgütler ile İsrail arasındaki savaşın 7. gününde gelecek hafta uluslararası toplumun baskısıyla ateşkesin sağlanabileceğine dair spekülasyonlar yapılırken, İsrail lideri, 'çatışmaların tüm gücüyle devam ettiğini ve zaman alacağını' dile getirdi.

Bu sabah Gazze'den yine çoluk çocuk sivil can kayıpları haberleri gelirken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, TV'den yayımlanan konuşmasında, Hamas, İslami Cihad ve benzerlerine atıfla "Terörist örgütlere karşı harekatımız tüm gücüyle devam ediyor" diyerek şöyle devam etti:

"Siz İsrail vatandaşları için sakinlik ve sükuneti sağlamak için gerektiği kadar uzun süre eylemde bulunacağız. Bu, zaman alacak."

Netanyahu, İsrail'in 'Hamas'a ağır bedel ödetmek, barış ve güvenliği geri getirmek ve caydırıcılığı yeniden tesis etmek istediğini' belirtti.

Ateşkes yönünde uluslararası baskıların arttığı sırada 'İsrail'in uluslararası toplumun desteğine sahip olduğunu' söyleyen Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'e desteği için bir kez daha teşekkür etti.

İsrail medyasına göre İsrail güvenlik kabinesinin cuma günkü toplantısında bakanlar, Hamas ile ateşkesten ziyade Gazze'ye operasyonun devam etmesinden yana tavır aldı.

İsrail basınına konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, kabinede Gazze'de ateşkese varılması konusunun gündeme gelmediğini, uzun soluklu ateşkesin şu an için Netanyahu hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi.

Kudüs gerilimi gerekçesiyle 10 Mayıs'ta Hamas'ın Batı Kudüs'e attığı roketlerle başlayan savaşta, İsrail saldırılarının Gazze'de çocuklar dahil sivil can kayıplarına neden olduğunun ayyuka çıkması üzerine, Biden, iki kez Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.