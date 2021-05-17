İsrail ordusu: Gazze'ye 'geniş kapsamlı' hava saldırıları düzenleniyor

İsrail ordusu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 'geniş kapsamlı' hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
מטוסי קרב של צה"ל מבצעים כעת תקיפה נרחבת של יעדי טרור ברחבי רצועת עזה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021
Sosyal medya hesaplarından ise hava saldırılarına dair görüntüler yayınlandı.
فيديو لغارات عنيفة تستهدف مدينة غزة وشمال القطاع#إسرائيل #فلسطين #الضفة #وكالة_قدس_نت #عاجل #متابعة #الأقصى #غزة #غزة_تحت_القصف #تل_أبيب #GazaUnderAttack #FreePalaestine pic.twitter.com/9dIfOlshVk— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) May 16, 2021
Öte yandan, Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için çatı ve balkonlara çıkarak tekbir seslerini yükseltti.
A call to ascend all the rooftops in Palestine at 12 midnight and chant the Takbeer in support of Gaza and Masjid al-Aqsa pic.twitter.com/Yt8H8SpZJI— Masjid al Aqsa (@firstqiblah) May 16, 2021
تكبيرات في سلوان جنوب المسجد الأقصى دعماً للمــ ــقاومــة الفلسطينية ورفضا لعدوان الاحتلال.#غزة #فلسطين #القدس pic.twitter.com/g4ac2ghUy2— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2021
Ayrıntılar geliyor...
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