Rusya: İdlib’de militanlar Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı, 3 asker öldü, 4 asker yaralandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İdlib’de bir grup teröristin Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın açıklamasında İdlib’de bir grup teröristin 120 mm’lik havan topları ve ZU-23 makineli uçaksavarlarla Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin ise yaralandığını belirtti.

Karpov, “İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneybatı kesiminde 15-16 Mayıs gecesi hükümet güçlerinin mevzilerine militanlar tarafından 120 mm’lik havan topları ve ZU-23 makineli uçaksavarlarla ateş açıldı. Saldırı sonucu üç Suriyeli asker öldü, dört asker de yaralandı” açıklamasında bulundu.