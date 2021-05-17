ABD Dışişleri Bakanı: İsrail- Filistin şiddetinin sona ermesi için yoğun çalışma içindeyiz

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan çok endişeli olduklarını ve sona ermesi için yoğun diplomasi yürüttüklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'kendisini savunma hakkı bulunan İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini' dile getirdi.

Kopemhag'ı ziyaret ederek Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod ile basın mensuplarının karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şu mesajları verdi:

* ABD, İsraillilerle Filistinliler arasında artan şiddetten büyük endişe duymaya devam ediyor. Enkazdan çıkarılan çocuklar dahil yüzlerce insan öldü ve yaralandı.

* (İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de AP dahil uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi vurmalarının 'meşru' olduğunu savunup binada 'teröristlerin varlığına dair kanıtları ABD'ye sunduklarını' açıklamasına atıfla) Gazetecilerle sağlık çalışanlarının hayatlarının nasıl riske sokulduğu karşısında da endişeye kapılıyoruz. Medya binasına saldırıyla ilgili İsrail'in verdiği herhangi bir bilgi görmedik. Bu konuda İsrail'den ayrıntılı bilgi talep ettik.

* ABD, ihtilafı sona erdirmek için diplomatik kanallar aracılığıyla gece gündüz çalışıyor. Tarafların ateşkes istemesi halinde desteğimizi sunmaya hazırız.

* İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu tekrarlıyorum.

* Hamas ve Gazze'deki diğer grupları roket saldırılarını sona erdirmeye çağırıyoruz.

* İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapma yükümlülüğü olduğunu tekrarlıyorum.

* ABD, tüm taraflara sivillerin korunmasını garanti altına almaları çağrısı yapıyor.

* ABD, yoğun diplomasi yürütmeye devam edecek.

* ABD ile Danimarka, NATO ittifakına derinden bağlı.

* ABD ile Danimarka, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığılmasının ve Avrupa enerjisindeki nüfuzunun ışığında Avrupa'da oluşturduğu tehditle ilgili endişeleri paylaşıyor.