'Filistin'in cesur kızı' Temimi, dünyaya seslendi: Filistinli kadınlara da diğerleri gibi sahip çıkın

2011'de İsrailli askerlere meydan okuduğu için 'Filistin'in cesur kızı' olarak tanımlanan aktivist Ahed Et-Temimi, Filistin'de son dönemde İsrail tarafından işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in abluka altında tuttuğu topraklarda yaşayan Filistinli kadınların acılarının sadece bir iki günle sınırlı olmadığının altını çizen Temimi, onlarca yıldır devam eden İsrail işgali nedeniyle türlü acılara göğüs germek zorunda olan Filistinli kadınlara dünyadan da yeterince destek gelmediğini ifade etti.

'Bize reva görülenler normal sayılıyor'

Eşlerini kaybeden Filistinli kadınların çocuklarına bakmak için hem anne, hem de baba olmak zorunda kaldıklarını ifade eden Temimi, dünyaya şöyle seslendi:

"Bana göre, uluslararası insan hakları ve uluslararası kadın hakları örgütleri işgal nedeniyle ezilen, öldürülen, baskıya maruz kalan Filistinli kadınlar için yeterli tepkiyi vermiyor. Burada yaşananlar başka bir ülkede olsa, farklı bir gözle bakarlar. Başka bir yerde kadın şiddete maruz kalsa olağanüstü tepkiler verdiklerini görüyorsunuz. Çünkü bize reva görülenler normal sayılıyor. Onların yaşadıkları ise anormal. Sanki biz bunları hak ediyoruz da başkaları etmiyormuş gibi bir bakış söz konusu. Bütün dünyaya söylüyorum. Biz de insanız, beşeriz, herkes gibi. Normal bir hayat yaşamak bizim de hakkımız. Şiddetsiz bir hayat yaşamak bizim de hakkımız."

'Enkaz altından cesetleri çıkarılan kadınlar var'

Temimi, son günlerde Filistinli kadınların işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde veya başka yerlerde İsrail güçlerince darp edildiğini hatırlatarak, "Gazze Şeridi’nde de bombardıman altında olan, enkazın altından cesetleri çıkarılan kadınlar var. Biz Filistin’de bunu hep yaşıyoruz, hep acılarla yaşıyoruz. Bir kadın darp edildiği zaman gözümün önüne hemen annem geliyor" ifadelerini kullandı.

Kadın hakları savunucuları da dahil tüm uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Temimi, "Bizim onların hem medya alanında hem de hukuki alanda yardımlarına ihtiyacımız var. Bu işgalci ve sömürgeci devlete (İsrail) yapacakları en küçük bir baskıya bile ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bu sayede mesajımızı doğru bir şekilde dünyaya ulaştırabiliriz" diye konuştu.

Temimi, dünyanın başka bir yerinde bir kadın küçük bir hırsızlık yapsa ve polis şiddetine maruz kalsa dahi bu duruma tepki gösterileceğine işaret ederek, vatanlarını savundukları için gözaltına alınan, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan Filistinli kadınların yaşadıkları karşısında sessiz kalındığını vurguladı.