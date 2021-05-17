Refah Sınır Kapısı erken açıldı, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinliler Mısır'a tahliye edildi

İsrail-Mısır sınırındaki yetkililerin aktardığı bilgiye göre Refah Sınır Kapısı 1 gün erken açıldı, 250'den fazla Gazzeli tedavi için Mısır'daki hastanelere götürüldü.

Kaynaklar, İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan toplam 263 Filistinliyi taşıyan 3 konvoyun Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki Refah Sınır Karakolu'nu geçtiği bilgisini paylaştı.

قال مصدر إداري في معبر رفح البري لـ«مدى مصر» إن سيارات الإسعاف المصرية اصطفت منذ قليل أمام المعبر في انتظار سيارات الإسعاف الفلسطينية المحملة بالمصابين، على أن يتم فحص المصابين في المعبر لتحديد نوع الإصابة وعلى أساسها تحديد المستشفى الذي يُنقل له.



الخبر: https://t.co/KmG0kziIKG pic.twitter.com/4Ekn1bHITg — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 16, 2021

​Kuzey Sina'daki Mısır Kızılayı'nın Facebook sayfasından, yaralıların taşınmasına yardımcı olmak için acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Devlet medyasında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi yetkililere 'Mısır hastanelerini, Gazze Şeridi'nden yaralıları almak için açma' talimatı verdi.

Böylelikle Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan sınır, öğrencilerin ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyan insanların geçişi ve için planlanandan bir gün önce açılmış oldu.

Mısır ile İsrail arasındaki Refah Sınır Kapısı, Gazze'den dış dünyaya açılan ve İsrail'in kontrolü altında olmayan tek geçit.