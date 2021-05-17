Filistin Dışişleri: İsrail, eve giren silahlı hırsız

İsrail onlarca yıldır Filistinlilerin evlerini yıkarak halka zulmettiğini belirten Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki, uluslararası toplumun, İsrail’i yükümlülüklerine uymaya zorlamak için hangi araçları kullanmaya hazır olduğunu sordu.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, “İsrail onlarca yıldır evleri yıkıyor ve nesilden nesle Filistin halkına zulmediyor. Sonra da bize tanımadığı güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunu iddia ediyor” ifadesini kullandı.

İsrail ve Filistin’in yan yana barış içinde yaşayan iki komşu olmadığını kaydeden Filistinli bakan, İsrail için “evimize giren ve ailemizi terörize eden silahlı hırsız” nitelendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun, İsrail’in yükümlülüklerine uymasını garanti etmek için hangi araçlara başvurmaya hazır olduğunu soran el-Maliki, örnek olarak askeri müdahale, yaptırımlar, ikili ilişkilerin askıya alınması, suç işleyenlerin yargılanması ve silah sevkiyatına ambargoyu gösterdi.

Diğer yandan İsrail’in BMGK Temsilcisi, 12 Mayıs’ta Hamas tarafından öldürülen 16 yaşındaki İsrailli Arap genç kadının fotoğrafını gösterdi. “Teröristler ülkenize binlerce roket fırlatsaydı siz ne yapardınız?” diye soran İsrailli diplomat, Hamas’ın daha önce de sivilleri hedef aldığını ve bunu yaptığında Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını savundu.