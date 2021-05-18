Mısır Cumhurbaşkanlığı: Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tahsis edeceğiz

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail saldırıları sonucu tahribata uğrayan Gazze şehrinin yeniden inşası için bütçeden 500 milyon dolar ayrıldığını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı Abdullah ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan Gazze'ye ilişkin açıklama geldi.

President El-Sisi announces that Egypt will provide $ 500 million as an Egyptian initiative to allocate for the benefit of the reconstruction process in the Gaza Strip as a result of recent events, with Egyptian companies and hands

🇪🇬🇵🇸#SavePalestine#SaveGaza pic.twitter.com/ImGcbkc7EX — Bakr El-Sharqawy (@bakrelsharqawy) May 18, 2021

​Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu tahrip edilen Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tutarında bütçenin tahsis edileceği belirtildi.

Paris'te gerçekleşen görüşmenin ardından Mısırlı şirketlerin de yeniden inşa operasyonlarına katılacağı bildirildi.

Mısır'dan Gazze'ye 65 ton tıbbi yardım

Öte yandan Mısırlı sağlık yetkilileri, İsrail saldırıları sonunu 200'den fazla Filistinlinin öldüğünü ve yüzlercesinin de yaralandığı komşu Gazze'ye 65 ton tıbbi yardım gönderildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Hala Zayed de pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastanelerin dolup taştığı dönemde kritik cerrahi araç-gereçlerin, 'ventilatörler, oksijen tüpleri ve şırıngaların' Gazze'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı erken açıldı

Ayrıca dün, İsrail-Mısır sınırındaki yetkililerin aktardığı bilgiye göre Refah Sınır Kapısı 1 gün erken açılmış ve 250'den fazla Gazzelinin tedavi için Mısır'daki hastanelere götürüldüğü aktarılmıştı.

Kuzey Sina'daki Mısır Kızılayı'nın Facebook sayfasından, yaralıların taşınmasına yardımcı olmak için acil sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirilmişti.