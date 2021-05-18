Lübnanlı bakan, Körfez krallıklarını 'incitti': Suudi Arabistan ve BAE protesto notası verdi, KİK resmi özür talep etti

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin Suudilerden 'Bedevi' diye söz edip IŞİD'den Körfez'deki Arap krallıklarını sorumlu tutması, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un ortalığı teskin çabasına rağmen, diplomatik krize dönüştü. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Beyrut'a protesto notası verirken, KİK, Vehbe'den resmi özür talebinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe’nin 'hakaretleri' hakkında protesto notası verdiğini duyurdu.

Riyad: En basit diplomatik normlara aykırı

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe’nin 'Suudi kraliyeti, halkı ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik uygunsuz ve saldırgan ifadelerinin sert şekilde kınandığını' belirten Suudi Dışişleri'nin açıklamasında, Vehbe'nin sözlerinin 'en basit diplomatik normlarla çeliştiği ve iki kardeş halk arasındaki tarihi ilişkilerle tutarlı olmadığı' vurgulandı.

🇱🇧🇸🇦Saudi foreign ministry summons Lebanese ambassador over Lebanese foreign minister's 'Bedouin' comments



“I won’t accept this. I’m in Lebanon and I’m being insulted by a Bedouin,”

https://t.co/PHkUh2z3YW via @TheNationalNews — Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) May 18, 2021

BAE'ye göre 'aşağılayıcı ve ırkçı'

Ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın yolundan gitti.

Lübnan'ın büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini duyuran BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, 'Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe'nin Suudi Arabistan ve diğer KİK ülkelerine yönelik diplomatik normlara uymayan aşağılayıcı ve ırkçı açıklamalarını sert şekilde kınadığını' açıkladı.

KİK: Kabul edilemez hakaret

6 üyeli KİK de 'kabul edilemez hakaretlerinden' ötürü Vehbe'den 'Körfez ülkelerinden resmen özür dilemesini' talep etti.

Öncesinde Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un geçmişte danışmanlığını yapan Vehbe'nin sözlerinin devletin resmi politikasını yansıtmadığı ve Beyrut'un başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle iyi ilişkileri daha da geliştirmek istediğini açıklaması, krizi yatıştırmaya yetmedi.

'IŞİD'i kim finanse etti, ben mi?'

Kriz, el Hurra kanalındaki tartışma programında çıktı.

"Sevgi, dostluk, kardeşlik ehli ülkeler, Ninova, Anbar ve Palmira ovalarında IŞİD'in tohumlarını attı" çıkışını yapan Lübnan Dışişleri Bakanı, sunucunun 'Körfez ülkelerini mi kast ettiğini' sorması üzerine ülke ismi vermedi, ancak 'IŞİD'i Körfez ülkelerinin mi finanse ettiğine' dair ısrarlı sorulara şu karşılığı verdi:

"Kim finanse etti, ben mi?"

Programın Suudi konuğu da Lübnan Cumhurbaşkanı Aun'u 'İran destekli Şii örgüt Hizbullah'ı güçlendirdiği ve Hizbullah'ın Lübnan hükümeti üzerindeki hakimiyetini artırmasını sağlayan siyasi kalkan sağladığı' gerekçesiyle eleştirirken, kaba saba ifadeler kullandı.

Suudi konuğa 'Bedevi' diyerek programı terk etti

Bu sözlere kızgınlığını ifade etmek için Arap Yarımadası ve Ortadoğu'nun pek çok bölgesinin yerli göçebe halkı olmasına rağmen bölgede aşağılama için kullanılan 'Bedevi' sözüne başvuran Vehbe, "Bunu kabul edemem. Lübnan'dayım ve Bedevi'nin birinin hakaretine uğruyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.