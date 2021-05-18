İsrail ordusu, Gazze'deki Kızılay binasını vurdu

Katar Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki Kızılay binasının İsrail ordusunca bombalandığını ilan etti.

Kızıl Haç Uluslararası Komitesi Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze Şeridi'nde bulunan Katar Kızılayı ofisinin İsrail hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

Mardini saldırıda herhangi bir Kızılay çalışanının yaralanmadığını belirtti.

Shocked that the Qatar #RedCrescent office in #Gaza was hit in an air strike. Luckily all @QRCS staff are safe. But all steps must be taken to ensure medical infrastructures & staff are protected. This incident will only hinder humanitarian response at this critical time. pic.twitter.com/cCnbHxfpec — Robert Mardini (@RMardiniICRC) May 18, 2021

Kızılay yetkililerine göre İsrail ordusu, hava saldırısından önce herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Bir gün önce, aynı bina İsrail'in bir başka bombalı saldırısına maruz kalmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na göre 17 Mayıs'ta gerçekleşen hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.