Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın toplam 217 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217’ye, yaralı sayısının ise bin 500’e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217’ye, yaralı sayısının ise bin 500’e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail'e yönelik üst üste 9 gecedir roketlerle yaylım ateşi yapılıyor" ifadesine yer verildi.

🚨BARRAGES OF ROCKETS ARE BEING FIRED AT ISRAEL FOR THE 9TH NIGHT IN A ROW🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) May 18, 2021

İsrail medyasına göre, Aşdod, Aşkelon ve Şephelah şehirleri de dahil olmak üzere çok sayıda noktanın roketlerle hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail devlet kanallarından Kann TV, İsrail'in güneyine düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Eurovision şarkı yarışmasının yayınlandığı yayınını kesti.

#Eurovision broadcast stopped in main @kann channel as fresh rockets land on major cities in southern Israel. pic.twitter.com/3tbYhhEd0R — ⁦🏳️‍🌈⁩ ערן סיקורל |Eran Cicurel |عيران شيكوريل (@EranCicurel) May 18, 2021

​