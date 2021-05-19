İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösterilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere saldırılarında 4 Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu saldırısı sonucu 182'si gerçek, 195'i plastik mermiyle, 120'si düşme ve yanma, 6'sı ezilme şeklinde olmak üzere 503 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 931 Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail askerlerinin Ramallah’ın kuzeyinde düzenlenen gösterilere saldırısında ağır yaralanan ve henüz kimlik bilgileri belli olmayan 2 Filistinlinin Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezi'ne getirildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydetmişti.